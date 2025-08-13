Движение транспорта в Казани ограничат с 21 по 26 августа из-за «Новой волны»

С 21 по 26 августа в столице Татарстана введут временные ограничения движения транспорта в связи с проведением международного конкурса «Новая волна». Ограничения будут действовать ежедневно с 16:00 до полуночи.

Под запрет попадут участки улицы Чистопольской от кольцевой развязки у Дворца водных видов спорта до съезда на проспект Ямашева. Также ограничения коснутся части проспекта Ямашева – от пересечения с улицей Адоратского до Троицкого леса, и кругового движения вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

Организаторы мероприятия рекомендуют водителям заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки в указанных районах.