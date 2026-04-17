«Единая Россия» получила свыше 240 тысяч предложений в свою народную программу

17 апреля 2026  16:35
Автор:
Дмитрий Смирнов

На заседании Экспертного совета под руководством председателя партии Дмитрия Медведева были подведены итоги сбора инициатив в новую народную программу. Всего поступило более 240 тыс. предложений со всей страны.

Дмитрий Медведев отметил, что работа ведется с учетом запросов граждан. Он уточнил, что через онлайн-платформу собрано 130 тыс. инициатив. Особое внимание уделено вопросам безопасности: «Это тема, которая включает в себя оборонно-технологический вызов. Он объединил 12 тыс. предложений. Речь идет о развитии новых технологий... которые укрепляют суверенитет».

Секретарь Генсовета Владимир Якушев сообщил, что для сбора инициатив прошли десятки форумов: «Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров... Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов анонсировал создание технологического блока с перспективой до 2050 года, а ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров добавил, что среди самых востребованных тем — доступность медицины и поддержка семей.

Сбор предложений продолжится до августа.

«Единая Россия» получила свыше 240 тысяч предложений в свою народную программу
На каждом полотне - история одного дня
