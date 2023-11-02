Римма Ратникова: Единство сегодня как никогда необходимо России

Фото: Госсовет РТ

О значимости этих праздников рассказала председатель Комиссии Государственного Совета РТ по установлению идентичности текстов законов РТ на татарском и русском языках Римма Ратникова.

- День народного единства как всероссийский праздник появился в 2005 году. Увязку его с окончанием Смутного времени не все тогда поняли. Но если вникнуть глубже, она очень правильна. Начало 17-го века стало страшным временем для нашей страны: нависла реальная угроза утраты государственности. Тогда весь народ, независимо от вероисповедания, сословия, положения в обществе, объединился и поднялся на защиту Отечества против польских захватчиков. Сейчас каждому известно о том, что народное ополчение возглавили князь Дмитрий Пожарский и нижегородский татарин, торговец Кузьма Минин. О татарских корнях последнего упоминал и Президент России Владимир Путин. Сегодня без этого праздника, объединяющего народы, и жизнь нашу уже представить сложно, люди его приняли!

Его значение с каждым годом растет. Жизнь сама это подтверждает, чуть ли не каждый день подкидывая ситуации, из которых можно выйти, только уважая и понимая друг друга. Единство сегодня, наверное, как никогда необходимо России. И не имперской России, а федеративной, любящей всех своих разноязычных детей одинаково.

И Татарстану очень необходимы единство, согласие, дружба и взаимопонимание между представителями всех 175 наций и народностей! И то, что оно у нас есть, надо ценить дороже любого богатства!

Конституция Республики Татарстан создавалась на наших глазах, рождалась в спорах, муках, поисках путей развития. Конечно, это ценнейший документ, который помог выстроить отношения с федеральным центром, наладить благополучную жизнь в Татарстане, позволил республике развиваться, используя и сохраняя свои экономические, культурные, интеллектуальные преимущества во благо всей страны.

То, что принятая на год раньше российской Конституция Татарстана имела с ней ряд правовых расхождений, - это исторический факт. То, что сегодня Конституция РТ, пройдя болезненный путь идентификации, находится в едином правовом поле страны, - тоже неоспоримый факт. Уверена, в нашей Конституции и сегодня есть огромный потенциал и для сохранения своей уникальности, и для общего развития. Только сегодня больше хочется думать не о вычитании и делении, а о сложении и умножении. Так мы будем сильнее! С ноябрьскими праздниками, дорогие мои!

