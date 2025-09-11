Единый контакт-центр для бизнеса в РТ обработал 3500 обращений за 7 месяцев

С февраля 2025 года в Республике Татарстан успешно функционирует Единый контакт-центр (ЕКЦ), созданный по инициативе Министерства экономики РТ в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». За период работы центр обработал порядка 3500 обращений от представителей бизнес-сообщества.

Наиболее востребованными среди предпринимателей оказались консультации по вопросам получения финансовой и нефинансовой поддержки — зафиксировано около 1500 соответствующих запросов. Бизнес активно интересуется микрофинансовыми продуктами, партнерским финансированием, льготным лизингом, грантовыми программами и возможностями заключения социального контракта.

Значительный блок обращений касается налогового и юридического консультирования, включая помощь в заполнении документов, выбор режима налогообложения, регистрацию в приложении «Мой налог» и другие профильные вопросы.

Центр работает по принципу «одного окна», интегрируя все каналы коммуникации: горячую линию, мессенджеры, специализированные порталы и социальные сети. Обращения автоматически распределяются между операторами для обеспечения оперативного и квалифицированного ответа.

Для самостоятельного получения информации предприниматели могут использовать федеральные и республиканские ресурсы: портал МСП.РФ и платформу Центра «Мой бизнес» Республики Татарстан, где доступны чат-боты и актуальные базы знаний.

Консультации по всем вопросам предпринимательской деятельности доступны по единому номеру: 8 (843) 524-90-90.