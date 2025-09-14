Эксперт отметил роль Татарстана в восстановлении новых территорий страны

14 сентября 2025  16:22
Дмитрий Смирнов

Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич в эфире телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!» подчеркнул, что татарстанцы сегодня выбирают свое будущее на ближайшие пять лет. Он отметил, что роль Татарстана в восстановлении новых территорий России невозможно переоценить.

«Татарстан известен далеко за пределами России, и его участие в международных процессах, таких как недавний саммит БРИКС, подчеркивает его значимость», — рассказал спикер. Татарстан всегда демонстрирует высокую избирательную активность.

Также Малькевич поблагодарил телеканал ТНВ за высокое качество организации телемарафона. По его словам, в ходе выборов важно не только доносить мнения экспертов, но и привлекать избирателей через культурно-развлекательный контент. 

