Эксперты назвали главную ошибку дачников при выращивании рассады

19 февраля 2026  12:14

Специалисты филиала «ЦОК АПК» в Татарстане рассказали, что чаще всего мешает огородникам получить крепкие и здоровые растения. По их словам, критический промах — экономия на качестве посевного материала.

Как пояснил заместитель директора филиала Идрис Гатин, именно характеристики семян определяют будущий урожай. Использование второсортных семян или материала с собственных грядок, где растения могли болеть, приводит к появлению хилыхили болезненных всходов либо к пустым контейнерам.

Риски возрастают при покупке семян с рук или в несанкционированных точках. В легальной торговле семена проходят лабораторные испытания, где проверяют всхожесть, энергию прорастания, заражённость вредителями и другие параметры.

Специалисты советуют приобретать семенной материал только у проверенных продавцов, отдавая предпочтение известным производителям. Качественная упаковка должна содержать полную информацию: количество семян, срок реализации и идентификационный код партии.

