Почти 1,7 тысячи гектаров леса восстановили в Татарстане с начала года

В республике проведено лесовосстановление на 1 727 га, из которых 1 135 га — в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Искусственным способом восстановили 1 200 га, комбинированным — 2 га, естественным — 525 га.

До конца осени специалисты продолжат работы по естественному восстановлению: на 823 га проведут минерализацию почвы и сохранят молодняк при лесозаготовках. Также в планах — заготовка семян, уход за лесосеменными объектами и перевод лесных культур в хозяйственно ценные породы.

Как отметил первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, эти меры направлены на сохранение и приумножение лесных ресурсов, поддержание экобаланса и устойчивое развитие отрасли. Проект реализуется с 2025 года и включает три ключевых показателя, включая соотношение восстановленных и вырубленных площадей и снижение площади лесных пожаров.

