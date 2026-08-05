Студенческий билет в смартфоне: подростки Татарстана получат цифровой ID

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Республика
5 августа 2026  10:41
Автор:
Владислав Косолапкин

Школьники и студенты старше 14 лет, а также подростки с инвалидностью теперь могут подтверждать свой статус с помощью цифрового ID в национальном мессенджере МАКС. Электронный документ будет действовать наравне с бумажным, а использовать его можно по желанию, сообщили в Минцифры России.

Цифровой ID позволит подтверждать льготы, предусмотренные законом. В некоторых вузах его можно использовать для прохода в здания. В музеях и кинотеатрах — для получения скидок и подтверждения возраста. Также электронный документ подойдёт для оформления льготного проездного в транспорте.

Чтобы создать электронный документ, нужно открыть в МАКСе раздел «Цифровой ID», выбрать функцию «Создать QR», дать согласие на обработку персональных данных и установить PIN-код для входа. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».

После регистрации в карточке пользователя появятся данные с портала: статус студента, курс и название учебного заведения либо информация об инвалидности. При проверке эти сведения не передаются на устройство проверяющего — данные защищены.

Цифровой ID представляет собой аналог бумажных документов на национальной платформе. С его помощью можно подтверждать возраст и получать льготы, не нося с собой бумажные справки.

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