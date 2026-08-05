В Казани в День города пройдет костюмированный парад литературных героев

30 августа на Кремлёвской набережной в детском парке «Елмай» в рамках V семейного книжного фестиваля «Тау Фест» состоится костюмированный парад литературных персонажей. Основная цель — популяризация семейного чтения через живые интерактивные форматы.

Принять участие могут дети и взрослые, семьи и компании. Образы — от былинных героев до персонажей современных книг. Парад включает шествие и творческое дефиле, где каждый участник представит свой образ за три минуты.

Конкурс пройдёт в шести номинациях: «Книжная семья», «Герой из сказки», «Живая классика», «Ювелирная работа», «Вторая жизнь вещей», «В образе», а также «Приз зрительских симпатий».

Заявки принимаются до 26 августа. Все участники получат дипломы, победители — призы от партнёров. Жюри будет оценивать узнаваемость, детализацию, оригинальность и артистизм.