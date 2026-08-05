Сборная РТ выехала на окружной финал проекта «МолоТ»

Делегация республики отправилась в Пермь, где с 5 по 9 августа пройдёт окружной финал проекта для работающей молодёжи ПФО «МолоТ». В составе команды — представители восьми предприятий, прошедшие региональный отбор.

Перед выездом участников напутствовал министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров. Он пожелал удачи, отметил важность проекта для молодых специалистов и поблагодарил предприятия за поддержку сотрудников. Министр подчеркнул, что «МолоТ» даёт возможность проявить себя в спорте, творчестве и интеллектуальных играх, обменяться опытом с коллегами из других регионов и привезти новые идеи. Также он призвал участников активнее включаться в молодёжные проекты и грантовые конкурсы Росмолодёжи.

В программу финала вошли футбол, волейбол, теннис, шахматы, городки, ориентирование, военно-спортивные состязания, легкоатлетические дисциплины, семейная эстафета, КВИЗ и конкурс видео. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».