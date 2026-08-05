Сборная РТ выехала на окружной финал проекта «МолоТ»

news_top_970_100
Республика
5 августа 2026  08:15

Делегация республики отправилась в Пермь, где с 5 по 9 августа пройдёт окружной финал проекта для работающей молодёжи ПФО «МолоТ». В составе команды — представители восьми предприятий, прошедшие региональный отбор.

Перед выездом участников напутствовал министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров. Он пожелал удачи, отметил важность проекта для молодых специалистов и поблагодарил предприятия за поддержку сотрудников. Министр подчеркнул, что «МолоТ» даёт возможность проявить себя в спорте, творчестве и интеллектуальных играх, обменяться опытом с коллегами из других регионов и привезти новые идеи. Также он призвал участников активнее включаться в молодёжные проекты и грантовые конкурсы Росмолодёжи.

В программу финала вошли футбол, волейбол, теннис, шахматы, городки, ориентирование, военно-спортивные состязания, легкоатлетические дисциплины, семейная эстафета, КВИЗ и конкурс видео. Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

news_right_column_240_400
Новости
Сборная РТ выехала на окружной финал проекта «МолоТ»
В Казани с нарушителя взыскали почти 2 млн рублей за незаконную свалку
«Рубин» потерпел разгромное поражение от «Родины» в Кубке России
Более 1 млн рублей алиментов утаил отец от ребенка в Татарстане
За полгода в Татарстане в ДТП пострадали 227 детей, шестеро погибли
ХК «Челны» пропустит сезон ВХЛ из-за финансовых трудностей
Бойцы СВО создали Общественный совет при фонде «Защитники Отечества» в РТ
В Казани на станции Юдино сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда