Эксперты Татарстана оценили обновлённый состав ЦИК и назвали главные вызовы

На этой неделе к работе приступил девятый состав Центральной избирательной комиссии России. В него вошли три новых члена: выпускник программы «Время героев», Герой России Анатолий Сысоев, член Общественной палаты РФ и бывший руководитель движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова, а также депутат Госдумы Василина Кулиева. На первом заседании Эллу Памфилову в третий раз избрали председателем — впервые в истории страны.

Новый состав ЦИК сформирован на пять лет. За это время комиссии предстоит провести выборы депутатов Госдумы в 2026 году и президентские выборы в 2030 году. Всего в ЦИК входят 15 членов: пятерых назначает президент, пятерых — Совет Федерации, ещё пятерых — Государственная Дума. На этот раз при назначении новых членов был достигнут полный политический консенсус.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что таким голосованием обеспечены и преемственность, и обновление состава. По его словам, ключевая задача ЦИК — поддерживать высокий уровень доверия граждан к власти по итогам избирательных кампаний.

Что говорят эксперты Татарстана

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев считает, что включение в состав ЦИК выпускника программы «Время героев» носит символический характер. «Участие Героя России, проявившего себя на службе стране, может усилить доверие общества к институту выборов», — отметил он.

Говоря о вызовах, Бикеев указал на сохраняющиеся угрозы безопасности: возможные террористические риски и цифровые атаки. По его мнению, система уже готовится к этому — повышается уровень защищённости и технологической оснащённости. Кроме того, он подчеркнул, что нужно расширять форматы общения с избирателями: как очные, так и цифровые (видеоконференции, телемосты).

Заведующий кафедрой международных отношений КФУ Андрей Большаков отметил, что новому составу ЦИК предстоит работать в сложный период. В числе главных задач он назвал проведение выборов 2026 и 2030 годов на фоне напряжённой международной обстановки и внутренних вызовов. Комиссия должна обеспечить преемственность власти и защиту национальных интересов.

Большаков обратил внимание на возможное давление со стороны зарубежных структур и информационные атаки. При этом российская избирательная система, по его оценке, за последние годы значительно продвинулась в технологическом развитии и стала более эффективной. Вместе с тем он считает необходимым дальнейшее совершенствование: расширять практику предварительного голосования и адаптировать систему к запросам молодёжи.

Член Общественной палаты РФ, советник председателя «Динамо» Татарстана, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула, что обновление состава комиссии отражает системную работу по укреплению избирательной модели. Включение участников программы «Время героев», по её словам, усиливает институциональное доверие — такие специалисты проходят серьёзную подготовку и обладают высоким уровнем ответственности.

Павлова отметила, что новый состав ЦИК будет работать в условиях внешнего давления и активной цифровизации. Это требует повышенного внимания к защите данных, прозрачности процедур и верификации результатов. Также меняется поведение избирателей: молодая аудитория ориентируется на цифровые сервисы, но при этом сохраняется запрос на понятность и честность.

Дальнейшее развитие системы, по мнению Павловой, должно включать расширение разъяснительной работы по цифровым инструментам, усиление обратной связи с гражданами и повышение прозрачности всех этапов выборов — от регистрации кандидатов до подведения итогов. В этих условиях избирательная система становится ключевым институтом доверия, от которого зависит устойчивость всей политической системы.