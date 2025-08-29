Эксперты журналистики рассказали о своей профессии юным авторам

В столице РТ завершается финальный этап XII международной независимой литературной премии «Глаголица». В общей сложности в этом году на конкурс было прислано более 2000 работ на русском и татарском языках, авторами стали дети и подростки от 10 до 17 лет.

Юным литераторам предложили попробовать себя в прозе и поэзии на русском и татарском языках, а также в переводах с английского языка, эссеистике и драматургии.

На последнем этапе конкурсанты приняли участие в дискуссиях и мастер-классах с членами жюри - профессиональными писателями, переводчиками и журналистами. Сегодня в стенах Национальной библиотеке РТ прошел медиафорум «Роль и значимость журналистики в современном обществе», в котором приняли участие учредитель премии и основатель БФ «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова, а также известные российские журналисты: общественный деятель Надежда Ажгихина, главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова, фоторепортер Юрий Феклистов и главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов.

Часть финалистов также попробовали свои силы в конкурсе журналистики. Их труд оценили журналист, литератор, общественный деятель, кандидат филологических наук Надежда Ажгихина и главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова. Сегодня победители получили свои награды.

Также в рамках медиафорума были награждены победители Международного журналистского конкурса «Молодые для молодых», который был организован фондом имени Юрия Щекочихина и фондом «Счастливые истории».

Профессия, которая никогда не заканчивается

Главный редактор ИА «Татар-информ» Ринат Билалов сразу предупредил: журналистика — это не работа с 9 до 6. Это призвание, которое становится образом жизни.

«Вы увидите множество мест и встретите людей, с которыми человек из других профессий никогда не сможет близко подойти», — отметил он.

Билалов уверен: у журналистики всегда есть будущее, потому что потребность в информации — одна из базовых для человека. Но сейчас, в эпоху информационного шума, особенно ценятся профессионалы, которые умеют проверять факты и давать верифицированную информацию. Именно они, а не блогеры, будут определять повестку дня.

Журналистика — это билет в уникальные истории

Известный фоторепортер Юрий Феклистов рассказал, как мечтал стать корреспондентом и как его мечта сбылась, хотя и в формате фотожурналистики. Он работал в легендарных изданиях — «Комсомольской правде» и «Огоньке» — в то время, когда их тиражи были огромными, а журналистика переживала «золотой век» свободы.

«Если вы настоящие журналисты, вы можете попасть в такие места, куда простой человек не попадёт», — сказал Феклистов. Он на собственном примере доказал это, став первым фотографом, попавшим в знаменитую Лефортовскую тюрьму, и делая репортажи из голландских тюрем.

Роботы не заменят журналистов

Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова согласилась с коллегами, но добавила свой аргумент в споре о будущем профессии. Она не верит, что искусственный интеллект сможет заменить живого журналиста.

Она привела забавный и показательный пример: когда нейросети предложили рецепт приготовления курицы для годовалого ребенка, она посоветовала зажарить ее и залить ее острым соусом. ИИ не понимает контекста, у него нет интуиции и критического мышления.

«Нейросеть может быть только инструментом в ваших руках», — заключила Якупова. Настоящая журналистика — это критический взгляд на окружающую жизнь, интуиция, умение читать между строк и видеть суть вещей. А это под силу только человеку.