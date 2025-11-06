Елабуга примет ученых, изучающих историю древнего Ананьинского мира

Форум посвящен 130-летию со дня рождения советский археолог, востоковеда, одного из основателей Прикамской археологии Алексея Викторовича Шмидта. В нем примут участие около 60 ученых, археологов, историков из разных регионов России.

Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов отметил, что конференция по изучению Ананьинского мира проводится в Татарстане раз в два-три года. В ней принимают участие очень серьезные ученые. По результатам уже прошедших форумов издано 7 томов, где собраны материалы научных исследований по археологии, истории, культуре древнего Ананьинского мира.

- Ананьинская культура – важнейшая страница нашего историко-культурного наследия. В состав комплекса Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника входит Ананьинский могильник – археологический памятник I тысячелетия до н.э. Более 1,5 тысяч артефактов, обнаруженных при его раскопках, ныне хранятся в музеях Татарстана, России и за рубежом, наглядно демонстрируя богатство культуры наших далеких предков, - отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Директор Институт археологии им. Альфреда Хасановича Халикова Академии наук Республики Татарстан Айрат Ситдиков рассказал, что в XIX веке у Елабуги местные крестьяне находили различные красивые предметы. Это привлекло внимание ученых, они начали раскопки. Так была открыта очень своеобразная древняя культура. Важно отметить, что именно здесь одними из первых освоили обработку железа и развивали кузнечное ремесло. Предметы, найденные во время раскопок, показывают высокий уровень развития технологий Ананьинского мира, и специфику его развития, отличающую его от других соседних сопредельных территорий.