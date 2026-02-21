В Альметьевском районе в ДТП с тремя автомобилями погиб человек

Республика
21 февраля 2026  14:27

Серьёзная авария произошла 21 февраля в Альметьевском районе. По предварительным данным Госавтоинспекции Татарстана, водитель автомобиля Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу, а затем, возвращаясь на свою, столкнулся с попутным Ford.

После этого Renault врезался в автомобиль «Лада», который двигался во встречном направлении. В результате происшествия пассажир Renault скончался на месте. Травмы получили водитель и пассажир «Лады», а также 14-летний пассажир автомобиля Renault.

 

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

