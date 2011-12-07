Кто в Казани сможет вселиться в жилье по соцнайму

План по вводу жилья в 2018-м перевыполнен и составил 804 тыс. кв. метров. Об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.Основная часть сданного жилья - почти 700 тыс. кв. метров - это многоквартирные дома. За счет коммерческих инвестиций построено без малого 500 тыс. кв. метров. Почти 200 тыс. кв. метров (12 домов) возведены по программам Государственного жилищного фонда при Президенте РТ. Индивидуальных жилых домов построено общей площадью 111 тыс. кв. метров.28% от всего объема введенных многоквартирных домов - это объекты, построенные по республиканской программе «Социальная ипотека» в жилом районе «Салават Купере». Всего к настоящему времени здесь построено уже 32 жилых дома на 9350 квартир. В 2018 году в Казани было завершено строительство 72-квартирного дома по программе «Жилье горожанам». Сейчас возводится еще один подобный объект и планируется строительство двух многоквартирных домов в Юдино. Квартиры будут предназначены для горожан, состоящих на учете для получения жилья по договору соцнайма. Земельный участок под строительство определен. В этих домах смогут получить квартиры муниципальные служащие, молодые ученые. Также жилье в таких домах предоставляется в качестве компенсации вместо объектов, изъятых для муниципальных нужд.В 2018 году в Казани было построено 138 объектов различного назначения. Среди них 26 объектов социально-общественной инфраструктуры, 71 объект административного и торгового назначения, 35 производственных объектов, три школы общей вместимостью 3248 мест в жилых комплексах «Салават Купере», «Светлая долина» и на улице Минской, возведено также три детских сада на 900 мест. В жилом массиве Константиновка построен многофункциональный культурный центр на 300 мест.В столице Татарстана продолжают решать проблемы обманутых дольщиков. В прошлом году построены и сданы 15 многоквартирных домов почти на 3,5 тысячи квартир, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Недостроенными остаются 15 домов на более 4,7 тысячи квартир. Планы на 2019 год еще масштабнее - планируется строительство 45 социальных объектов. На сегодняшний день началось возведение 10 детсадов из 11 запланированных. На стадии завершения строительство офиса врачей в поселке Салмачи, врачебной амбулатории в поселке Мирном и фельдшерско-акушерского пункта в поселке Борисково.В рамках федеральных и республиканских программ строятся три школы на 2,8 тысячи мест: в ЖК «Весна», на улице Рауиса Гареева, а также пристрой к школе «СОлНЦе» на улице Кави Наджми. Для строительства еще одной школы на 1224 места в ЖК «Салават Купере» уже подобран земельный участок, есть положительное заключение проектной документации от Госэкспертизы. Кроме того, идет разработка проектно-сметной документации для строительства школы на 1224 места в микрорайоне «М-71» Ново-Савиновского района и формируется земельный участок для строительства новой трехъязычной школы на 1224 места на улице Бондаренко.В рамках федеральных и республиканских программ в этом году в Казани планируется создание 2510 дошкольных мест. В рамках федерального проекта «Демография», реализация которого запланирована на 2020 - 2021 годы, формируются участки под строительство 20 детских садов на 4440 мест.По объектам здравоохранения запланировано строительство офиса врача общей практики в поселке Константиновка. Кроме того, в Казани планируется построить 18 новых спортплощадок.