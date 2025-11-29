Фарид Мухаметшин поздравил жителей с Днем Государственного флага РТ

Республика
29 ноября 2025  10:26

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин поздравил жителей с Днем Государственного флага РТ.

В поздравлении отмечается, что за более чем три десятилетия флаг стал не просто официальным символом, а олицетворяет культурное богатство республики и сплачивает межнациональное сообщество. Цвета триколора символизируют жизненную силу и возрождение (зеленый), чистоту помыслов и мир (белый), а также зрелость и энергию (красный).

Мухаметшин подчеркнул, что под этим знаменем республика достигает высоких результатов в экономике, науке и культуре. Особое значение флаг приобретает для участников специальной военной операции, для которых он стал «частичкой Отчизны» и символом мужества.

Председатель Госсовета пожелал татарстанцам здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо республики и страны.

