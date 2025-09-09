ФАС разъяснила новые правила рекламы в соцсетях

Подробнее об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Управления ФАС по РТ Ренат Валиахметов, руководитель юридического департамента ООО «Смарт консалтинг» Эльвира Сабирова и блогер Алина Гималтдинова.

На практическом уровне это означает, что теперь нельзя размещать рекламные материалы в запрещенных на территории РФ социальных сетях и любых других иностранных или международных платформах, внесенных в соответствующие перечни Роскомнадзором. Важно понимать, что ответственность за нарушение этого запрета несут обе стороны: и тот, кто заказывает рекламу (рекламодатель), и тот, кто ее размещает (рекламораспространитель).

Размеры штрафа весьма существенные: для граждан - до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч, а для компаний - вплоть до 500 тысяч рублей за каждый факт нарушения.

Одним из самых сложных вопросов для создателей контента стало понимание того, что именно считается рекламой. Как пояснил Ренат Валиахметов, рекламой признается не только прямой платный пост, но и целый ряд других действий. К распространению рекламы приравниваются отсылки, гиперссылки и хештеги, ведущие на рекламный материал, размещение его в закрепленных сообщениях, указание на акции и скидки, действующие после 1 сентября, а также репосты и продолжение договорных отношений с рекламодателем.

При этом есть и важные исключения. Компаниям не запрещено вести свои аккаунты в запрещенных соцсетях для информирования своей аудитории. Публикация информации о своем продукте или деятельности на собственной странице не считается рекламой. Также не является рекламой упоминание бесплатных городских мероприятий в культурном или новостном контексте, если это не сконцентрировано на продвижении конкретного платного товара или услуги.

Однако анонсирование платных мероприятий, обзоры ресторанов с указанием цен и акций, а также призывы посетить конкретное заведение уже попадают под ограничения. По словам Эльвиры Сабировой, создателям контента необходимо детально разобраться в новых изменениях. На сайте ФАС есть разъяснения с примерами, но в каждой ситуации пост будет анализироваться отдельно. Первое время блогерам наверняка понадобятся консультации юристов.

Алина Гималтдинова подтвердила, самое сложное - понять, что можно, а что нельзя. Многие годами работали на определенных площадках, а теперь приходится адаптироваться к новым реалиям. По ее словам, даже юристы дают разные советы, поэтому подобные разъяснительные встречи очень важны. Они помогают очертить границы, которые нельзя переходить. Несмотря на сложности, блогеры готовы изучать новые законы и продолжать создавать контент для своей аудитории, но уже на разрешенных платформах.