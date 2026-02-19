Фазлеева: Казань представит исламскому миру главные ценности через культуру

19 февраля 2026  14:32

Присвоение Казани статуса культурной столицы исламского мира на 2026 год — событие федерального масштаба и огромная ответственность для Татарстана и всей страны. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» заявила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Уровень ответственности у Татарстана высочайший. Необходимо представить все ключевые ценности и постулаты исламского мира. Огромную роль здесь играет культура. Когда люди приезжают в республику, они видят добро, созидание и тепло — во всех, кто живёт в нашей стране», — подчеркнула она.

В течение года в столице республики пройдёт множество разноплановых мероприятий. Гости смогут не только познакомиться с культурной программой, но и оценить туристический потенциал Татарстана и России в целом.

