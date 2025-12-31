Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку «Татспиртпрома» компанией «Росспиртпром»

Республика
31 декабря 2025  11:24

Крупнейший российский поставщик пищевого этилового спирта, АО «Росспиртпром», завершил сделку по приобретению 100% акций татарстанского АО «Татспиртпром». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дала окончательное разрешение на проведение этой операции.

Соглашение, которое готовилось в течение года, было заключено по рыночной стоимости на основании независимой оценки. Несмотря на смену собственника, обе компании сохранят свой юридический статус и продолжат деятельность в рамках своих основных компетенций. Головные офисы «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» будут расположены в Казани.

Данная интеграция позволит усилить позиции объединённой структуры на рынке производства и дистрибуции спиртосодержащей продукции.

