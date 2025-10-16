Федор Конюхов отпразднует свой юбилей в океане

Известный путешественник и борец за экологию планеты Федор Конюхов оправится в очередную экспедицию по маршруту Чили – Австралия – Южная Африка. Его длина – 15 тысяч морских миль. Всего путешествие должно продлится 160 дней. Его главной целью будет большой «мусорный континент», находящийся в Тихом океане.

Путешествие Конюхова на этот раз будет иметь научный интерес с экологическим уклоном. Искусственный остров площадью примерно в 1,5 млн квадратных метров полностью состоит из микропластика и скрепляющего его планктона. Его примерно в течении месяца будет огибать Конюхов и брать пробы воды. По плану путешественника на это уйдет около месяца, после чего они будут переданы ученым. Смысл экспедиции в привлечении внимания мирового сообщества к глобальному загрязнению океана. По подсчетам ученых, в Мировом океане на сегодня могут содержаться более 50 трлн микрочастиц.

Для Конюхова сейчас в Дубае строится уникальный плот – экспериментальное морское судно «Миррико». Внешне он очень напоминает большую яхту. Но это судно более устойчивое. На плоту будет пять парусов, самый большой их них – 115 квадратных метров, а так же мачта в виде буквы «А» высотой 18 метров. Есть каюта на четверых человек, хотя большую часть пути Конюхов, как и прежде, проведет в одиночестве. На плоту находятся два опреснителя воды. Во время всего маршрута будет обеспечена круглосуточная связь с материком.

Старт путешествия предварительно назначен на ноябрь или декабрь 2026 года. Кстати, Конюхов должен встретить свое 75-летие на борту «Миррико».