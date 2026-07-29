Фестиваль «Крутушка»: 16-й сезон этнической музыки, ремёсел и семейного отдыха

С 21 по 23 августа в живописном посёлке Крутушка на берегу реки Казанки в 16-й раз пройдёт международный этнический фестиваль «Крутушка». Это семейный праздник традиционной культуры, который ежегодно собирает представителей разных поколений и народов. В этом году он особенно значим: 2026-й объявлен Годом единства народов России, и организаторы уделяют межкультурному диалогу особое внимание.

Как рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель оргкомитета фестиваля Лариса Бикмуллина, «Крутушка» — это не просто концерты, а полноценное погружение в мир традиций. На фестивале переплетаются современная этническая музыка, аутентичный фольклор, прикладное искусство и народные игры. Гостей ждут концерты звёзд российской и мировой этносцены, выступления фольклорных коллективов из регионов России, лекции, ярмарки ремёсел, мастер-классы, кинопоказы, спектакли и народные танцы.

— Музыка, танцы, мастер-классы — это не развлечение, а универсальный язык общения и возможность передать друг другу невыразимую гармонию народной культуры, — отметила Лариса Бикмуллина. — Именно такое общение и межкультурное взаимообогащение стало сутью «Крутушки».

Фестиваль постоянно развивается. С 2018 года работает лекторий с участием учёных, с 2019 года — направление «Традиционная кухня» от шеф-поваров. В 2022 году появился проект «Историческая фотография» — съёмка участников в этнографических костюмах на старинную технику XIX века. В этом году организаторы подготовили новые форматы: световое шоу и медиа-инсталляцию «Древо».

Фестиваль находится на территории, которая частично относится к Казани и к Высокогорскому району. Администрация района традиционно поддерживает событие. За последние годы на площадке благодаря государственной поддержке появилось несколько новых объектов.

Гости могут выбрать удобный вариант размещения: комфортабельные дома в глэмпинге (от 3 до 6 мест), обустроенный кемпинг с палатками на огороженной благоустроенной территории, а также готовые шестиместные палатки. В палаточном городке есть рукомойники, кипяток, точки подзарядки. Для тех, кто предпочитает жить в городе, гостиницы Казани предоставляют скидки для участников фестиваля.

— В этом году мы построили новые дома для проживания, так что те, кто уже был на «Крутушке», увидят много нового и интересного, — пообещала Лариса Бикмуллина.



Музыкальную программу фестиваля сформировала художественный руководитель Дина Башкирова. В афише — как хорошо знакомые имена, так и новые интересные коллективы. В фестивале примут участие 20 фольклорно-этнографических коллективов из разных регионов России. Каждый вечер на сцене будут проходить концерты этнической музыки.

— За 15 лет для многих участников и зрителей сложилась традиция проводить последние выходные лета на «Крутушке», собираться с семьёй, детьми, друзьями, — подчеркнула председатель оргкомитета.

Организаторы благодарят Госкомитет по туризму РТ, Министерство культуры РТ, Федеральное агентство по делам национальностей и администрацию Высокогорского района за поддержку. Вход на фестиваль, как и в предыдущие годы, будет организован с учётом всех требований комфорта и безопасности.