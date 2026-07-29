Чистополь готовится к фестивалю «Рок-берега»: звёздный состав, экскурсии и теплоходы

В четвёртый раз Чистополь принимает музыкальный фестиваль «Рок-берега», который уже заслужил статус одного из самых ярких событий российского фестивального лета. 8 августа на центральной площади города с 15 до 23 часов пройдёт многочасовой музыкальный марафон, который, по прогнозам, соберёт более 10 тысяч зрителей офлайн и свыше 100 тысяч онлайн-поклонников по всему миру. Подробностями события поделилась на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» - начальник отдела культуры Чистопольского муниципального района РТ Наталья Япаева.

Звёздный состав

Хедлайнерами фестиваля выступят группы «Анимация» и «Волга-Волга» — татарстанские коллективы, давно завоевавшие любовь публики по всей стране. К ним присоединятся яркие исполнители из Санкт-Петербурга, Ярославля, Кирова и Казани: «Последний пионер», «Мамульки Бэнд», «Дом кукол» и многие другие. Фестиваль продолжает концепцию проведения крупных музыкальных событий в малых городах, минуя перенасыщенные культурными мероприятиями столицы.

Как рассказала начальник отдела культуры Чистопольского муниципального района Наталья Епаева, фестиваль зародился в 2023 году при поддержке главы района Дмитрия Иванова и с тех пор стал событием-магнитом августа.

— «Рок-берега» покоряет теплотой, радушием, открытостью и по-настоящему дружеской атмосферой. Сюда с удовольствием приезжают и артисты, и зрители, — отметила она.

Не только музыка

Фестиваль — это не просто концерт, а возможность познакомиться с Чистополем, его богатой историей и гостеприимством. В день фестиваля все музеи города будут работать с 10 до 19 часов, а для гостей организуют бесплатные экскурсии по историческому центру. Экскурсии стартуют в 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30 от сувенирного салона. Гости смогут посетить Мемориальный музей Бориса Пастернака, Музей истории города и Литературный музей «Дом учителя».

Впервые партнёром фестиваля выступит туристический комплекс «Купеческая усадьба», который познакомит гостей с купеческим бытом, старинными традициями и ремёслами, предложит угощения и сувениры. На площади развернётся ярмарка, где мастера декоративно-прикладного искусства и местные производители представят свою продукцию.

Как добраться

Впервые до фестиваля можно будет добраться на теплоходах. Метеор отправится из Казани в 8:30, из Камского Устья — в 9:50, из Набережных Челнов — в 11:45, из Елабуги — в 12:55, из Нижнекамска — в 13:20. Также организован автобусный трансфер Казань — Чистополь — Казань с отправлением от Казанского цирка в 11:30 (с экскурсией) и в 12:30. Автобусы вернутся в Казань уже в 2 часа ночи.

Гости «Рок-берегов» смогут также посетить информационный центр проекта «Лето в Татарстане», узнать о событиях по всей республике и открыть для себя новые маршруты для путешествий.

Вход на фестиваль свободный.