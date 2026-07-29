Студенты из 19 регионов России работают на КАМАЗе этим летом

В Набережных Челнах стартовал юбилейный сезон Всероссийского студенческого производственного отряда «КАМАЗ». К работе на предприятиях автогиганта приступили 330 студентов из 19 регионов страны.

Впервые за пять лет участников проекта задействуют на заводе мостов — они будут участвовать в сборке мостов для грузовиков. Всего молодые специалисты распределены по пяти площадкам: автомобильный, литейный, прессово-рамный, моторный заводы и завод мостов.

Как отметил директор Республиканского центра студотрядов Василий Ислаев, КАМАЗ остаётся одним из ключевых партнёров движения. За два с половиной года сотрудничества через проект прошли более 6,5 тыс. студентов.

В этом году продолжает работу система наставничества: трое студентов, уже имеющих опыт, заняли руководящие посты в отряде. Их курируют сотрудники Зонального штаба студотрядов КАМАЗа.