Фестиваль «Халык җәүһәрләре» открывает и поддерживает народные таланты

Гала-концерт международного этнокультурного фестиваля «Халык җәүһәрләре» («Народные жемчужины») с большим успехом прошел 30 марта в Татарском государственном театре драмы и комедии имени К.Тинчурина.

Фото предоставлены Фондом им. Рашита Вагапова

Мероприятие стало ярким завершением масштабного проекта, объединившего истинно народных исполнителей со всего татарского мира.

Фестиваль-конкурс «Халык җәүһәрләре» был организован Общественным фондом татарской культуры имени Рашита Вагапова при поддержке Раиса Республики Татарстан, Министерства культуры Татарстана и Всемирного конгресса татар.

Основной целью фестиваля является поиск, развитие и продвижение талантливых исполнителей, проживающих в различных уголках России и мира, которые получают новые возможности для творческого роста. В этом году на конкурс поступило более 300 заявок, по результатам онлайн-прослушивания были выбраны 26 участников, которые были удостоены дипломов лауреатов и денежных премий. Некоторые лауреаты также получили сертификаты на ротацию своих произведений на одном из радиоканалов, сообщают организаторы.

География фестиваля: Китай, Узбекистан, Казахстан, Турция, Россия. Российские участники представляли самые разные регионы страны - среди них Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Нижегородская, Свердловская, Тюменская, Кировская области, Пермский край, Республика Марий Эл, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Ульяновская область и другие.

В этот вечер на сцене выступили как новые участники, так и полюбившиеся уже зрителям лауреаты прошлых лет: Гульназира Талипова, Азат Нургалиев, Рисана Мустафина, Ильмира Загидуллина, Сария Набиуллина, Залия Гайфуллина, Ильхам Яруллин.

В концерте также приняли участие народный ансамбль гармонистов «Баламишкин», татарский народный хор «Мирас», татарский народный фольклорный ансамбль «Ак каен».

Впервые в истории фестиваля известные артисты - Гульсирень Абдуллина, Азат Абитов, Сюмбель Загидуллина - вышли на сцену вместе со своими талантливыми родителями.

Гала-концерт завершился исполнением песни «Туган тел» на слова Габдуллы Тукая в исполнении хора «Мирас» и всех участников, ставшей символом единства и любви к татарскому языку и культуре.

«Пусть фестиваль «Халык җәүһәрләре» продолжает свой благородный путь, пусть его будущее будет светлым и успешным! Пусть жемчужины нашего народа, найденные по крупицам, не теряются, а сияют еще ярче, радуя нас своим творчеством!» - отметил генеральный продюсер фестиваля Рифат Фаттахов.