Татарстанские НКО в 2025 году привлекли более 3 миллиардов рублей грантовой поддержки

Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела Минэкономики РТ Зульфия Мухамедьярова.

В рамках регионального проекта поддержки социально ориентированных НКО в 2025 году было выделено 357,3 млн рублей. Одним из ключевых инструментов остаётся конкурс грантов Раиса Татарстана — его фонд превысил 158 млн рублей.

С 2022 года в республике работает единый грантооператор, который проводит объединённый конкурс для НКО. Это упростило распределение средств и повысило прозрачность процедур. Также действует сеть межмуниципальных ресурсных центров, где некоммерческим организациям помогают с заявками, документами и юридическими вопросами.

Отдельно Мухамедьярова отметила участие в конкурсе «Фонд президентских грантов»: в 2025 году 79 организаций из Татарстана получили более 183 млн рублей. За пять лет сумма президентских грантов, привлечённых НКО республики, достигла почти 1,9 млрд рублей.