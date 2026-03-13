Заместителем прокурора Татарстана назначен Владимир Посохов

13 марта 2026  17:07

Старший советник юстиции приступил к обязанностям, информацию разместили на сайте надзорного ведомства. В его ведении — вопросы федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму, а также защита прав несовершеннолетних и молодёжи. Помимо этого, он отвечает за делопроизводство, финансы, материально-техническое обеспечение, работу экспертной комиссии, учёт оружия и организацию дежурств в аппарате.

Владимир Посохов окончил военное училище и Казанский юридический институт МВД. В прокуратуре служит с 2005 года, прошёл путь от заместителя городского прокурора до руководителя управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Татарстана. Его общий стаж в системе — более 21 года.

