Флот авиакомпании Red Wings пополнил второй казанский лайнер Ту-214

8 сентября 2025  12:34

Авиаперевозчик Red Wings пополнил свой парк вторым модернизированным самолетом Ту-214 производства Казанского авиационного завода, сообщает телеграм-канал компании. Воздушное судно с бортовым номером RA-64549 успешно прошло все этапы восстановления летной годности и получило соответствующий сертификат эксплуатанта.

Обновленный лайнер прошел комплексную диагностику систем и агрегатов, а также техническую модернизацию, обеспечивающую соответствие современным стандартам безопасности и комфорта. Самолет способен перевозить до 210 пассажиров на расстояния до 5200 километров, что открывает возможности для выполнения рейсов средней дальности.

Отмечаетая, что в ближайшее время воздушное судно начнет выполнение регулярных рейсов в направлениях Грузии и Израиля.

Новости
