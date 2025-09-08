Флот авиакомпании Red Wings пополнил второй казанский лайнер Ту-214

Авиаперевозчик Red Wings пополнил свой парк вторым модернизированным самолетом Ту-214 производства Казанского авиационного завода, сообщает телеграм-канал компании. Воздушное судно с бортовым номером RA-64549 успешно прошло все этапы восстановления летной годности и получило соответствующий сертификат эксплуатанта.

Обновленный лайнер прошел комплексную диагностику систем и агрегатов, а также техническую модернизацию, обеспечивающую соответствие современным стандартам безопасности и комфорта. Самолет способен перевозить до 210 пассажиров на расстояния до 5200 километров, что открывает возможности для выполнения рейсов средней дальности.

Отмечаетая, что в ближайшее время воздушное судно начнет выполнение регулярных рейсов в направлениях Грузии и Израиля.