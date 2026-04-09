«Флот РТ» приобрел два судна на воздушной подушке для маршрута Казань - Верхний Услон

9 апреля 2026  12:36

В республике планируется запустить паромную переправу. Как рассказал гендиректор «Флот РТ» Роман Лизалин на пресс-конференции, новые суда начнут курсировать осенью. «Будем привозить людей сразу в речпорт», — отметил он, выразив надежду, что скоростные подушки понравятся пассажирам.

С 1 мая возобновится регулярное сообщение по маршруту Казань — Набережные Челны. Суда второго поколения будут курсировать с заходом в Чистополь, Нижнекамск и Елабугу. На линии задействуют два судна, которые будут работать до 30 августа — по пятницам, субботам и воскресеньям.

Пассажирская навигация в Татарстане стартует 24 апреля. Первый рейс отправится из казанского речпорта в Верхний Услон. Навигация продлится до 22 ноября. Первый скоростной рейс до Болгара и Тетюшей намечен на 30 апреля.

«Флот РТ» приобрел два судна на воздушной подушке для маршрута Казань - Верхний Услон
