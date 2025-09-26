ГАИ РТ предупреждает об опасности управления автомобилем в утомленном состоянии

Госавтоинспекция Татарстана обратилась к водителям с предупреждением об опасности управления транспортными средствами в состоянии усталости. При первых признаках утомления рекомендуется остановиться в разрешенном месте для кратковременного отдыха.

В ведомстве отметили, что наиболее частыми последствиями вождения в уставшем состоянии становятся несоблюдение дистанции, выезд на встречную полосу и съезд с дороги. В качестве примеров приведены два недавних ДТП с летальными исходами: на автодороге Набережные Челны – Заинск – Альметьевск и в Менделеевском районе.

Также автоинспекторы напомнили о запрете управления транспортом лицам с психическими расстройствами, заболеваниями нервной системы, эпилепсией и серьезными нарушениями зрения. Особое внимание уделено недопустимости вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.