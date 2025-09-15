ГАИ РТ предупреждения о пешеходной безопасности в условиях осеннего сокращения светового дня

С наступлением осеннего периода и сокращением продолжительности светового дня Госавтоинспекция Республики Татарстан активизировала информационную кампанию о критической важности использования световозвращающих элементов. Статистика текущего года свидетельствует о тревожной тенденции: из 144 дорожно-транспортных происшествий с пешеходами в темное время суток в 138 случаях пострадавшие не имели световозвращателей.

Печальные последствия этих аварий включают 15 погибших и 128 травмированных пешеходов. Согласно действующим ПДД, ношение световозвращающих элементов вне населенных пунктов является обязательным требованием, в пределах городской черты — строго рекомендовано.

Световозвращающие элементы повышают видимость пешехода для водителя с расстояния до 400 метров при ближнем свете фар и до 800 метров при дальнем свете, что значительно сокращает риск наезда. ГИБДД республики настоятельно рекомендует всем пешеходам обеспечить себя и детей качественными светоотражающими элементами, размещая их на верхней одежде, рюкзаках и сумках.