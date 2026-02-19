ГАИ РТ призвала водителей остаться дома из-за надвигающейся метели

В пятницу, 20 февраля, на республику обрушится мощный снегопад с метелью и порывистым ветром до 18 метров в секунду. Видимость на дорогах может ухудшиться до 1 километра и менее, ожидаются гололедица и снежные заносы.

В связи с непогодой Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с настоятельной рекомендацией по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, особенно за пределы населённых пунктов. Ночью температура опустится до -15…-22 градусов, днём ожидается -4…-9.

Синоптики и МЧС также предупреждают о высокой вероятности осложнения обстановки на трассах. В ведомстве просят быть предельно осторожными и по возможности переждать непогоду в безопасном месте.