В Казани определили места, куда можно будет сдать елку после праздника

Город
29 декабря 2025  17:08
Автор:
Дмитрий Смирнов

УК «ПЖКХ» опубликовало список мест, в которых можно практически в круглосуточном режиме можно сдать использованные ели, сосны и пихты. Акция «Ёлки-палки» стартует с 13 января.  

Вахитовский и Приволжский районы:

Чеховский рынок
метро «Проспект Победы» (Зорге, 75)
ЖК «Привилегия» (Братьев Касимовых, 35)

Кировский и Московский районы:

Бульвар на Серова (напротив Серова, 10а)
«Точка сбора» (Васильченко, 6)
Арсланова, 6а ск1
ЖК «5 звезд» (Комсомольская, 2)
ЖК Richmond (Приволжская, 210)

Ново-Савиновский и Авиастроительный районы:

Бульвар «Белые цветы» (Абсалямова, 23)
Парк «Континент» (Ямашева, 104 к2)
«Лента» (Адоратского, 21а)
ДК Ленина (Копылова, 2а)

Советский район:

ТЦ «Мега»
«Точка сбора» (Родины, 45)
Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ
ЖК «Яратам» (Бухарская, 32)
ЖК «Малиновка» (Завойского, 21б)

Важно напомнить, что елки принимают без мишуры и прочих украшений. 

