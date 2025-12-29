В Казани определили места, куда можно будет сдать елку после праздника

УК «ПЖКХ» опубликовало список мест, в которых можно практически в круглосуточном режиме можно сдать использованные ели, сосны и пихты. Акция «Ёлки-палки» стартует с 13 января.
Вахитовский и Приволжский районы:
Чеховский рынок
метро «Проспект Победы» (Зорге, 75)
ЖК «Привилегия» (Братьев Касимовых, 35)
Кировский и Московский районы:
Бульвар на Серова (напротив Серова, 10а)
«Точка сбора» (Васильченко, 6)
Арсланова, 6а ск1
ЖК «5 звезд» (Комсомольская, 2)
ЖК Richmond (Приволжская, 210)
Ново-Савиновский и Авиастроительный районы:
Бульвар «Белые цветы» (Абсалямова, 23)
Парк «Континент» (Ямашева, 104 к2)
«Лента» (Адоратского, 21а)
ДК Ленина (Копылова, 2а)
Советский район:
ТЦ «Мега»
«Точка сбора» (Родины, 45)
Сквер 100-летия образования строительной отрасли РТ
ЖК «Яратам» (Бухарская, 32)
ЖК «Малиновка» (Завойского, 21б)
Важно напомнить, что елки принимают без мишуры и прочих украшений.