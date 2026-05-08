Герой России Александр Лапин открыл мемориал в Лаишево

8 мая 2026  11:24
Автор:
Владислав Косолапкин

В преддверии 81-й годовщины Победы в Лаишево открыли мемориал воинам, погибшим в зоне специальной военной операции. Торжественная церемония состоялась в городском парке Победы. Ключевым гостем и спикером стал заместитель председателя республиканской организации «Герои Татарстана», Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

Выступая перед собравшимися, Лапин подчеркнул, что новый монумент — дань уважения тем, кто по велению сердца и долга встал на защиту Отчизны. Он сравнил нынешних бойцов с легендарным поколением фронтовиков, разгромивших нацизм в 1945 году.

«Сегодня они ведут священную битву за наше право оставаться свободными на родной земле и заслуживают такой же славы и гордости, как герои Великой Отечественной войны», — заявил генерал-полковник.

По его словам, российские военнослужащие ежедневно доказывают верность присяге, проявляя исключительную отвагу, взаимовыручку и несгибаемость. Лапин назвал их достойными наследниками победителей, которые сокрушили фашистскую Германию.

«Это достойные сыны поколения фронтовиков — людей, переломивших хребет гитлеровской машине. Мы не просто помним о них — мы гордимся нашими воинами. Воинами сегодняшнего дня», — добавил он.

