Казанцам рассказали, как присоединиться к шествию «Бессмертный полк» 9 мая

В День Победы в Казани состоится традиционное очное шествие «Бессмертный полк». Как сообщили в мэрии, для участия необходимо подготовить штендер с портретом своего героя — готовый макет можно создать на специальном сайте или заказать в копировальных центрах.

Праздничные мероприятия 9 мая начнутся с возложения цветов к воинским захоронениям и мемориалам в Парке Победы, на Архангельском и Арском кладбищах. Затем на площади Тысячелетия пройдет парад с участием войск Казанского гарнизона, статичный показ исторической и современной боевой техники, а также выставка патриотических организаций. Выставка техники будет работать весь день.

После парада состоится театрализованное представление, посвященное вкладу татарстанцев в Великую Победу. Ключевым событием станет шествие «Бессмертного полка», которое завершится акцией «Поющая Казань» с участием группы «Волга-Волга», Салавата Фатхутдинова и других артистов.

Праздничный салют прогремит в 22:00 в шести точках акватории Казанки. Горожан и гостей столицы просят приходить без животных, крупных вещей и самокатов, в удобной одежде.