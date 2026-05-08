В Казани стартовал турнир, который готовит инженеров будущего

Вчера, в День радио и связи, в ИТ-парке имени Башира Рамеева в Казани стартовал первый открытый турнир по робототехнике и технологическому предпринимательству «РОБОКАЗАНЬ». Событие дало детям и подросткам уникальную возможность попробовать себя в деле, которое уже сегодня формирует будущее.

На церемонии открытия выступили министр цифрового развития Республики Татарстан Илья Начвин, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина и вице-президент Академии наук РТ Айрат Хасьянов. Вести мероприятие помогал робот-соведущий Unitree. Всего турнир собрал более 2 тысяч участников и зрителей.

«РОБОКАЗАНЬ» - это новая площадка, где дети могут раскрыть талант в инженерии, программировании и командной работе. Вместо скучных лекций они участвуют в битве мини-роботов, управлении дронами, мастер-классах по конструированию и хакатоне по созданию наноспутников.

Соревнования разделены на несколько треков. В «Спортивной робототехнике» три возрастные категории: дети 7 - 13 лет собирают роботов из подручных материалов, играют в футбол и выталкивают кегли за пределы ринга; участники 12 - 17 лет создают роботов, пишут для них программы и виртуально восстанавливают участок трубопровода по данным с камеры и спутника, а хакатон «Современные спутниковые технологии» (14 - 18 лет) посвящен разработке наноспутников формата КубСат - от идеи до испытаний.

«Технологическое предпринимательство» - начало пути для юных изобретателей. Ребята постарше представляют реальные стартапы в сфере робототехники, ИТ и искусственного интеллекта, а младшие участники прямо на месте создают свои первые проекты на конструкторах WeDo и роботов-помощников с программным управлением.

«Цифровые ИТ-стартапы» - здесь ребята становятся настоящими экспертами в языках программирования. «ИИ-хакатон» подходит для любого уровня подготовки: новички проходят интенсив по искусственному интеллекту и решают командные задачи, а продвинутые ребята работают над реальными кейсами и защищают проекты перед экспертами.

«Технологии будущего» - здесь команды придумывают и прорабатывают решения для ИТ, безопасности, транспорта и туризма. Эксперты оценивают идеи по семи критериям: инновационность, работа в команде, практическая ценность и другим.

Глава Минцифры Татарстана Илья Начвин рассказал, что «РОБОКАЗАНЬ» будет проводиться ежегодно.

- Мы обязательно будем распространять этот турнир, сделаем его ежегодным и планируем масштабировать на всю Россию, - сообщил он.