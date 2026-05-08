Погода в Казани изменится к Дню Победы

С 4 мая нас радовала июльская жара. Пик пришелся на 6 мая, при этом к нашей территории приблизилась и зона первых гроз. Но до обновления рекорда тепла года немного не хватило энергии: 6 мая максимальная температура в Казани достигла 28,6 градуса, а в рекордном 2010 году было 30,4 градуса жары.

Сегодня, 8 мая, еще сохранится теплая погода, но местами пройдет кратковременный дождь с грозой. После теплой ночи днем воздух прогреется до 23 - 25 градусов.

К сожалению, противоборство тепла и холода, которое принесет северный циклон, придется как раз на 9 мая. Также ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на холодный северо-восточный, порывистый, сильный. Минимальная температура воздуха ночью 7 - 12, максимальная днем 13 - 18 градусов.

Напомню, 9 мая 1945 года в Казани было совсем прохладно - ночью минимум составил +3, а днем температура не поднялась выше 12 градусов, был отмечен слабый дождь. Такая погода не охладила порыв радости от Великой Победы, митинги и гулянья продолжались до утра.