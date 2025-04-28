ГИБДД предупреждает: мотосезон начался – будьте осторожны!

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Россия/Мир
28 апреля 2025  12:13

С началом нового мотосезона Госавтоинспекция обращает особое внимание на безопасность двухколесного транспорта. По данным статистики, в 2024 году мотоциклисты стали участниками 9,2 тыс. ДТП, в которых погибли 897 человек и пострадали 9,7 тыс.

Основные причины аварий:

  • превышение скорости

  • выезд на встречную полосу

  • несоблюдение дистанции

  • отсутствие защитной экипировки

«Особую тревогу вызывает массовое пренебрежение мотошлемами, что значительно увеличивает тяжесть последствий при ДТП», – подчеркивает Сергей Хранцкевич, начальник отдела пропаганды ГИБДД, пишет РИА Новости.

Правила безопасности для мотоциклистов:

  1. Обязательная регистрация ТС и открытая категория в правах

  2. Проверка техсостояния перед выездом (тормоза, шины, свет)

  3. Использование полной экипировки со световозвращающими элементами

  4. Соблюдение скоростного режима

  5. Отказ от опасных маневров

Водителям автомобилей рекомендовано:

  • проверять слепые зоны перед маневрами

  • соблюдать увеличенную дистанцию

  • быть особо внимательными в плохую погоду

ГИБДД напоминает: безопасность на дороге – ответственность всех участников движения.

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ГИБДД предупреждает: мотосезон начался – будьте осторожны!