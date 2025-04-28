ГИБДД предупреждает: мотосезон начался – будьте осторожны!

С началом нового мотосезона Госавтоинспекция обращает особое внимание на безопасность двухколесного транспорта. По данным статистики, в 2024 году мотоциклисты стали участниками 9,2 тыс. ДТП, в которых погибли 897 человек и пострадали 9,7 тыс.

Основные причины аварий:

превышение скорости

выезд на встречную полосу

несоблюдение дистанции

отсутствие защитной экипировки

«Особую тревогу вызывает массовое пренебрежение мотошлемами, что значительно увеличивает тяжесть последствий при ДТП», – подчеркивает Сергей Хранцкевич, начальник отдела пропаганды ГИБДД, пишет РИА Новости.

Правила безопасности для мотоциклистов:

Обязательная регистрация ТС и открытая категория в правах Проверка техсостояния перед выездом (тормоза, шины, свет) Использование полной экипировки со световозвращающими элементами Соблюдение скоростного режима Отказ от опасных маневров

Водителям автомобилей рекомендовано:

проверять слепые зоны перед маневрами

соблюдать увеличенную дистанцию

быть особо внимательными в плохую погоду

ГИБДД напоминает: безопасность на дороге – ответственность всех участников движения.