ГИБДД предупреждает: мотосезон начался – будьте осторожны!

С началом нового мотосезона Госавтоинспекция обращает особое внимание на безопасность двухколесного транспорта. По данным статистики, в 2024 году мотоциклисты стали участниками 9,2 тыс. ДТП, в которых погибли 897 человек и пострадали 9,7 тыс.
Основные причины аварий:
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превышение скорости
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выезд на встречную полосу
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несоблюдение дистанции
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отсутствие защитной экипировки
«Особую тревогу вызывает массовое пренебрежение мотошлемами, что значительно увеличивает тяжесть последствий при ДТП», – подчеркивает Сергей Хранцкевич, начальник отдела пропаганды ГИБДД, пишет РИА Новости.
Правила безопасности для мотоциклистов:
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Обязательная регистрация ТС и открытая категория в правах
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Проверка техсостояния перед выездом (тормоза, шины, свет)
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Использование полной экипировки со световозвращающими элементами
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Соблюдение скоростного режима
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Отказ от опасных маневров
Водителям автомобилей рекомендовано:
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проверять слепые зоны перед маневрами
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соблюдать увеличенную дистанцию
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быть особо внимательными в плохую погоду
ГИБДД напоминает: безопасность на дороге – ответственность всех участников движения.