Сергей Торопов объявил о завершении карьеры

Тяжёлый форвард Сергей Торопов объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет, сообщает пресс-служба УНИКСа. Он перешёл в казанский клуб летом 2024 года, провёл 48 матчей, набирая 3,8 очков при 2,4 подборов и 0,7 результативных передач за игру.

За свою карьеру Торопов становился бронзовым призером Единой лиги ВТБ и дважды побеждал в Суперкубке. До перехода в казанский клуб форвард играл за «Зенит», саратовский «Автодор», МБА, «Нижний Новгород», «Самару», «Спартак-Приморье» из Владивостока, «Темп-СУМЗ» из Ревды и череповецкую «Северсталь».