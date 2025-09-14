Глава ЦИК Татарстана: республика демонстрирует высокую электоральную активность

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев в ходе телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!» на телеканалах ТНВ сообщил об успешном старте выборного процесса. Все избирательные участки в республике открылись в 7:00 под звуки государственного гимна Татарстана.

Особенностью текущей избирательной кампании стало расширение географии голосования. Как отметил Кондратьев, помимо традиционных участков, организован специализированный избирательный пункт в Москве на базе постпредства республики.

Глава республиканского ЦИК подчеркнул традиционно высокую активность татарстанских избирателей и выразил уверенность в сохранении этой тенденции. Информация о явке будет регулярно обновляться в эфире телеканала ТНВ.

Кондратьев также отметил обеспечение максимальной прозрачности процесса: на всех участках работают общественные наблюдатели, функционируют системы видеонаблюдения, аккредитованы представители 94 СМИ.