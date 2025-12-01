Глава пресс-службы КАМАЗа назанчен на пост руководителя аппарата гендиректора

news_top_970_100
Республика
1 декабря 2025  09:00

В ПАО «КАМАЗ» произошло кадровое назначение: новый руководитель аппарата генерального директора назначен из числа действующих топ-менеджеров компании. Ранее эту позицию в течение четырех месяцев занимал Илья Зуев.

Новым руководителем аппарата гендиректора Сергея Когогина стал Олег Афанасьев, который до этого более 15 лет возглавлял пресс-службу автогиганта. В свою очередь, обязанности руководителя пресс-службы временно будет исполнять его бывший заместитель Марат Ягудин.

Олег Афанасьев имеет многолетний опыт работы в сфере коммуникаций. Выпускник Гуманитарной академии ВС РФ, он начинал карьеру в военных изданиях и пресс-службе Министерства обороны, после чего работал в крупных российских компаниях оборонно-промышленного комплекса и энергетического сектора. На КАМАЗ он пришел в 2009 году, где последовательно занимал руководящие позиции в департаменте по связям с общественностью.

news_right_column_240_400
Новости
Казань вошла в ТОП-10 самых популярных городов для отдыха в декабре
Казань вошла в ТОП-10 самых популярных городов для отдыха в декабре
Глава пресс-службы КАМАЗа назанчен на пост руководителя аппарата гендиректора
Ежемесячное вознаграждение опекунам и попечителям увеличится почти в 3 раза
Казань стала лучшим городом для событийного туризма в России
Имя в истории: память о педагоге Жамалетдине Камалове должна быть увековечена
Имя в истории: память о педагоге Жамалетдине Камалове должна быть увековечена
«Зениту» хватило одного гола для победы над «Рубином»
«Ак Барс» уверенно обыграл «Драконов»
Над Татарстаном сбили второй за сутки дрон