Глава СКР взял на контроль расследование покушения на убийство в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о покушении на убийство 34-летней жительницы Казани. Пострадавшей оказалась жена предпринимателя.

Инцидент произошел утром 14 октября на улице Восстания, когда женщина привезла ребенка в школу. Неизвестный мужчина, одетый в черную экипировку и шлем, нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи. После нападения злоумышленник скрылся на электровелосипеде.

По данным следствия, преступник мог вести наблюдение за жертвой в течение нескольких дней. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали его возле дома Шевыревой незадолго до нападения.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому предоставить подробный отчет о ходе расследования. Пострадавшая была экстренно госпитализирована, ее жизнь вне опасности. Мотивы преступления устанавливаются.