Жителя Набережных Челнов будут судить за избиение жены, повлекшее смерть

Республика
4 ноября 2025  15:23

В Набережных Челнах завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 34-летней супруги. По данным следствия, трагический инцидент произошел в июле 2025 года в семейном доме.

Конфликт, возникший на почве личных неприязненных отношений, перерос в физическое насилие. Мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами по различным частям тела. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм потерпевшая скончалась спустя трое суток.

На данный момент обвиняемый содержится под стражей по решению суда. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в судебные органы для рассмотрения по существу.

