Глава тарифного комитета РТ озвучил планы на 2026 год: индексация переносится на осень

Председатель Госкомитета Республики Татарстан по тарифам Ренат Гайнутдинов выступил с отчетным докладом в Доме Правительства РТ. В своем выступлении он подвел итоги работы, обозначил текущие проблемы и расставил приоритеты на ближайшее будущее, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Гайнутдинова, под регулированием комитета находится более 20 ключевых отраслей экономики, включая электроэнергетику, теплоснабжение и транспорт. Общий объем регулируемой выручки в этих сферах достиг 186 млрд рублей, показав положительную динамику по сравнению с предыдущим периодом, что свидетельствует об активном развитии инфраструктуры.

Особое внимание было уделено инвестиционной активности. В 2025 году реализуется 67 инвестиционных программ на сумму почти 32 млрд рублей, а также мероприятия в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Глава комитета призвал организации и муниципалитеты соблюдать сроки подачи тарифных заявок для бесперебойной работы.

Ключевые изменения ждут тарифную политику в 2026 году:

Сдвиг индексации: Основная индексация тарифов будет перенесена с начала года на 1 октября 2026 года. Это потребует учета роста затрат с января в четвертом квартале.

Повышение с января: Несмотря на перенос, с 1 января 2026 года тарифы все же вырастут в среднем на 1,7%. Это решение связано с повышением ставки НДС и снижением порога выручки.

Поддержка инвестиций: Дополнительная инвестиционная составляющая в тарифах на тепло-, водоснабжение и водоотведение сохранится на уровне 1,5%, что обеспечит финансирование модернизации коммунальной инфраструктуры.