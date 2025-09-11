Глава Татарстана призвал жителей республики к активному участию в выборах

В преддверии Единого дня голосования Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов обратился к жителям региона. 14 сентября татарстанцам предстоит избрать Раиса республики, депутатов местных органов самоуправления, а также провести довыборы в Государственный Совет Татарстана.

Минниханов отметил, что предвыборный период прошел в конструктивной атмосфере: кандидаты и политические партии представили свои программы, провели встречи с избирателями и агитационные мероприятия. Всего в ходе выборов планируется заместить более 7,5 тысяч депутатских мандатов.

Глава республики подчеркнул достижения последних пяти лет: устойчивое экономическое развитие, эффективную социальную защиту, межнациональное согласие и создание комфортной среды для жизни. «Этот путь мы прошли вместе, оставаясь единым обществом несмотря на внешние вызовы», – заявил Минниханов.

Избирательные участки по всей республике будут работать с 7:00 до 20:00. Раис Татарстана призвал жителей проявить гражданскую активность и определить будущее развитие региона через свое волеизъявление.