Главный каток Казани на «Черном озере» открылся после перерыва

4 февраля 2026  12:21
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани после временного перерыва возобновил работу один из самых популярных зимних объектов — центральный городской каток в парке «Черное озеро». Вновь открылся и пункт проката коньков. Об этом сообщила дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

Площадка вернулась к своему привычному режиму работы. В будние дни каток будет принимать гостей с 12:00 до 22:00, а в субботу и воскресенье — с 10:00 до 23:00.

Организаторы напоминают, что пункт проката коньков прекращает выдачу инвентаря за 1 час 15 минут до официального закрытия катка, а также перед ежедневным техническим перерывом, чтобы все желающие успели сдать коньки.

