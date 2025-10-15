Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» удостоен медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»

15 октября 2025  21:56

Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил главного тренера регбийного клуба «Стрела-Ак Барс» Джейкобуса Полуса Нела медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ опубликован на официальном портале главы республики.

Как отмечается в документе, высокая государственная награда присуждена за значительный вклад в достижение спортсменами высоких результатов на чемпионате России по регби среди мужских команд 2025 года.

Напомним, что ранее Раис Татарстана уже поздравил регбистов «Стрелы-Ак Барс» с исторической победой в национальном первенстве. В нынешнем сезоне казанская команда впервые завоевала золотые медали чемпионата страны.

