В Казани 16 марта запустят дополнительные поезда до аэропорта из-за концерта

В связи с проведением концерта в международном выставочном центре «Казань Экспо» 16 марта назначаются два дополнительных пригородных состава на маршруте Казань – Аэропорт. Об этом сообщили в компании-перевозчике.

Поезд №7602 отправится с вокзала Казань в 18:09 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:40. Обратный рейс №7603 отправится от станции Аэропорт в 21:42 и прибудет в Казань в 22:10.

Оба поезда будут следовать без промежуточных остановок, что позволит зрителям быстро и комфортно добраться до места проведения мероприятия и вернуться обратно.