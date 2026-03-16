В Казани 16 марта запустят дополнительные поезда до аэропорта из-за концерта

16 марта 2026  10:17

В связи с проведением концерта в международном выставочном центре «Казань Экспо» 16 марта назначаются два дополнительных пригородных состава на маршруте Казань – Аэропорт. Об этом сообщили в компании-перевозчике.

Поезд №7602 отправится с вокзала Казань в 18:09 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:40. Обратный рейс №7603 отправится от станции Аэропорт в 21:42 и прибудет в Казань в 22:10.

Оба поезда будут следовать без промежуточных остановок, что позволит зрителям быстро и комфортно добраться до места проведения мероприятия и вернуться обратно.

Истории татарстанских предпринимателей появятся на билбордах региона
Ураза-байрам в Казани: праздничные намазы стартуют в 6:30
Проекты Татарстана вышли в финал премии «Служение» и получили высокую оценку
В Казани 16 марта запустят дополнительные поезда до аэропорта из-за концерта
Казань вошла в топ-5 направлений для отдыха компаниями в марте
В Татарстане после пяти часов ограничений отменили режим беспилотной опасности
В Альметьевском районе KIA столкнулась с разворачивающимся КамАЗом - двое погибли
В Казани обрушившийся фронтон повредил машину и травмировал водителя