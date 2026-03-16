Ураза-байрам в Казани: праздничные намазы стартуют в 6:30

В пятницу, 20 марта, мусульмане столицы Татарстана встретят один из главных исламских праздников. Торжества в мечетях начнутся в 6:30 с чтения аятов священного Корана, сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильгиз Сарманов.

Для удобства верующих маршруты общественного транспорта, проходящие вблизи мечетей, запустят с 5 часов утра. Подробная информация о схемах движения появится на официальном портале мэрии.

Во второй половине дня жителей и гостей города ждёт традиционный праздник «Рамазан-фест». С 13:00 в Старо-Татарской слободе (на улицах Шигабутдина Марджани и Каюма Насыри) развернутся театрализованные представления, лектории, ярмарка и фудкорт. Для детей подготовят мастер-классы и подвижные игры.

Все оперативные службы города обеспечат безопасность и порядок во время праздничных мероприятий.