Главный трофей «Студенческой весны» будет путешествовать по вузам Татарстана

Республика
29 ноября 2025  17:13

Татарстан впервые за шесть лет завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Делегация республики, состоявшая из 75 студентов десяти казанских вузов, одержала победу в общекомандном зачете, выступив во всех десяти творческих направлениях.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров сообщил, что главный трофей фестиваля будет выставлен в университетах республики. «Эта большая победа – результат труда как участников, так и всех, кто был вовлечен в подготовку. Чтобы продлить ощущение праздника, мы планируем выставлять трофей в вузах Татарстана», – отметил он.

Всего в казанском фестивале приняли участие более 2000 студентов из 82 регионов России. Татарстанские коллективы стали лауреатами в 14 номинациях и получили 4 специальных приза. В пятерку лидеров также вошли Саратовская область, Республика Саха (Якутия), Чувашия и Пермский край.

Особенностью фестиваля стал волонтерский корпус из 250 человек, где самой опытной оказалась 71-летняя участница из Самарской области.

