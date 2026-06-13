Гольфист Волков: Татарстан задает планку для гольфа в России

Известный российский гольфист, экс-игрок сборной России на чемпионатах Европы, а ныне функционер Евгений Волков в беседе с «ТИ-Спортом» назвал Татарстан одним из ключевых центров гольфа в стране.

«Мы чувствуем максимальную поддержку от гольф-клуба "Ак Барс" и Минспорта республики. Если бы нас везде так принимали, мы бы очень быстро развили этот вид спорта», — заявил Волков. Главная задача третьего этапа Евразийской лиги — привлечь к профессиональному гольфу внимание крупных игроков и найти заинтересованных спонсоров. Призовой фонд казанского этапа — 1,5 млн рублей.

Поле «Ак Барс» спроектировано теми же специалистами, что создавали первый клуб, но теперь с упором на массовость. Волков отметил отличное качество травы, инфраструктуру (отель, раздевалки, прокат инвентаря) и высокий мировой уровень. По его словам, наличие двух полей прекрасного качества, а также дружественное руководство клуба превращают Казань в один из главных гольф-центров России.

Третий этап Евразийской Лиги Гольфа (EGL) пройдёт 15–16 июня в казанском гольф-клубе «Ак Барс».